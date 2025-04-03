Все жители покинули граничащее с Украиной белгородское село Графовка

Все жители села Графовка Краснояружского района выехали в безопасные места, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Из села Графовка Краснояружского района вывезли последних жителей, которые, к сожалению, отказались выполнять рекомендации властей несколько недель назад, подвергая свои жизни риску, подвергая риску жизни других людей, которые затем несколько раз пытались их эвакуировать", - заявил губернатор в Telegram-канале.

Есть люди, которые погибли в результате попыток эвакуации", - добавил Гладков.

Село Графовка Краснояружского района расположено примерно в 1,5 километрах от украинской границы.

Ранее сообщалось, что из приграничного Краснояружского района Белгородской области эвакуировали большинство жителей. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в некоторых случаях люди по полям возвращаются в свои дома, чтобы покормить кур, кроликов и другую живность. Глава региона попросил жителей не рисковать своей жизнью и жизнью своих близких, а выполнять "те задачи, которые ставят органы муниципальной власти".

Минобороны РФ сообщило, что военные России 18 марта отразили попытки ВСУ вклиниться в Белгородскую область. Армия противника осуществила пять атак на регион. Военкоры сообщали, что ВСУ попытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области на тяжелой технике. Российские военнослужащие уничтожили танк, БМП, боевую бронемашину и несколько украинских солдат.