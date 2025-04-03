Названа причина обвала шахты "Русала" в Североуральске

Обвал горных парод в шахте "Ново-Кальинская" (входит в АО "СУБР", которое принадлежит "Русалу") в поселке Калья города Североуральска, стал горный удар. Такую причину назвали в пресс-службе АО "СУБР".

"Компания выражает соболезнования родным шахтера, погибшего 2 апреля на шахте "Ново-Кальинская", и окажет им необходимую помощь и поддержку. Горный удар - это природное сейсмическое явление, которое характерно для месторождения бокситов в Североуральске", - говорится в сообщении.

Напомним, поздним вечером 2 апреля произошел обвал горной породы на отметке 1010 метров. В результате, пострадал горнорабочий очистного забоя, от полученных травм он скончался.

Сейчас проверки организовали в СКР и прокуратуре. Речь может идти о статье 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".