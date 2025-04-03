Мы не принимаем решения в пику правительству – Набиуллина

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина не согласна с россиянами (в том числе и депутатами Госдумы), которые считают, будто регулятор и правительство работают не синхронно, будто ЦБ вставляет палки в колеса кабинету министров.

"Общество беспокоит, что ЦБ и правительство не работают синхронно. Это не так. Мы работаем с полным пониманием дальнейших шагов друг друга. Мы не принимаем решения в пику правительству. Мы защищаем макроэкономическую стабильность, на базе которой правительство развивает экономику", - сказала Набиуллина, выступая в комитете Госдумы по финансовому рынку.

Она также высказалась по поводу критики в адрес ЦБ, мол, регулятор не работает на благо экономики страны. "Наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы создавать условия для устойчивого роста, чтобы экономика росла качественно многие годы вперед. Мы подходили к опасной черте, когда рост потребления выливается в инфляцию. То, над чем мы работаем – снижение инфляции, это и есть работа над устойчивостью", - сказала Набиуллина.

Ранее стало известно, что правительство дало отрицательные отзывы на законопроекты думской оппозиции, предлагавшие разрешить депутатам "увольнять" главу ЦБ. "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым предлагала дать право депутатам обращаться к президенту с просьбой об увольнении главы ЦБ (если под обращением подпишется хотя бы 20% депутатского корпуса). В правительстве сочли, что такие полномочия парламента шли бы в разрез с Конституцией: есть риск "нарушения принципа его [ЦБ] независимости".

Вторым законопроектом – от КПРФ – предлагалось не только дать право депутатам увольнять главу Центрального банка (например, в случае значимого отклонения реальной инфляции от целевых показателей), но еще и утверждать основные направления единой государственной денежно-кредитной политики – главный документ, по которому действует регулятор. В правительстве так же сочли, что это покушение на независимость регулятора.