В Карелии потушен пожар на Онежском судостроительном заводе

Вице-премьер правительства Карелии Олег Ермолаев привёл информацию о текущей ситуации на Онежском судостроительном заводе, где случился пожар.

Огонь полностью ликвидирован. Идёт проливка конструкций. Пострадали три человека, один пострадавший отказался от госпитализации, двое госпитализированы.

Возгорание произошло в 9.40, по предварительным данным, во время работ на объекте строительства четвёртого производственного цеха цифровой судоверфи, написал Ермолаев в своём telegram-канале.