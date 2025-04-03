Противники мусорного полигона в Сысерти просят Паслера отменить концессионное соглашение

Противники мусорного полигона в Сысертском районе просят врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера отменить концессионное соглашение на строительство.

Как заявил активист Степан, экс-губернатор Евгений Куйвашев, арестованный экс-министр ЖКХ региона Николай Смирнов и нынешний замминистра ЖКХ Егор Свалов якобы специально скрывают неугодную им информацию от общественности, федеральных органов и надзорных ведомств.

"Данный проект нанесет непоправимый ущерб. Во-первых, жителям Сысертского муниципального округа, жителям Каслинского района Челябинской области. Во-вторых, это принесет ущерб государству, потому что государство будет вынуждено расходовать большие денежные средства, тратить деньги на выкуп земельного участка у концессионера. Следовательно, здесь пострадают все: граждане, государство от нецелесообразных и вредных трат, малый и средний бизнес – фермеры. Не только фермеры, но и простые жители Свердловской области, Екатеринбурга, которые будут обязаны платить высокие тарифы. Если за граждан эти тарифы частично компенсирует Свердловская область, которая опять же будет тратить на это деньги из бюджета, то малому и среднего бизнесу эти затраты никто не компенсирует. То есть пострадают все, кроме концессионеров", - заявил активист.

Напомним, юрист, политик, общественный деятель и заместитель председателя ФП "РОС" Иван Волков попросил Генпрокуратуру проверить действия губернатора Евгения Куйвашева, экс-министра ЖКХ Николая Смирнова и других должностных и гражданских лиц, заинтересованных в строительстве мусоросортировочного завода. По его словам, реализация проекта нарушает и может нарушать целый ряд законов, что игнорируется местными властями якобы в угоду собственным интересам.

Отметим, что еще в прошлом году глава Екатеринбурга Алексей Орлов объяснил выбор места для строительства мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг", добавив, что перенос проекта может повлиять на мусорные тарифы екатеринбуржцев.

В середине февраля стало известно, что земли сельхозназначения у деревни Андреевка все же переводят в промышленную зону. Отметим, что по итогам зимнего исследования, Свердловская область в "Национальном экологическом рейтинге" заняла последнее 83-место среди всех российских территорий.