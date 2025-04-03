Минобрнауки могут разрешить регулировать количество платных мест в вузах

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам февральского заседания Совета по науке и образованию. Одно из них гласит, что Минобрнауки могут наделить правом решать, сколько будет в том или ином образовательном учреждении платных мест.

Список поручений Правительству России опубликован на сайте Кремля. Среди них – необходимость определить перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства России; предусмотреть стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю их обучения; разработка возможности наделить Минобрнауки правом согласовывать предельное количество платных мест обучения, и изменить для этого, если нужно, законы.

"Ъ" отмечает: если у Минобрнауки появятся такие полномочия, оно сможет регулировать прием на разные направления подготовки в зависимости от потребностей экономики. В министерстве говорят, что сегодня около половины студентов учатся платно, что приводит к сохранению дисбалансов, неустранимых в рамках ныне действующего законодательства в сфере образования.

42,5% платников "учатся на экономических и юридических специальностях, невзирая на переизбыток специалистов такого профиля", на эти же направления выдается более трети льготных образовательных кредитов. Новые поручения закладывают основу поэтапного перехода к скоординированной политике в отношении коммерческого набора, позволяют ориентировать университеты на потребности национальной экономики и в перспективе повысить востребованность выпускников-платников на рынке труда.

В середине марта министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил сократить количество платных мест в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Эту идею отстаивает также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая говорит о том, что огромное количество платных мест в двух столицах ведет к оттоку студентов из регионов.

Проблема, о которой говорят Фальков и Матвиенко, более широка, чем избыточное количество платных мест в вузах. Она связана с деградацией системы образования, причём в регионах это более заметно. Как отмечает руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов, высшее образование в регионах деградировало опережающими темпами и теперь не очень котируется. Во многих региональных вузах оно превратилось в фикцию, рассказал преподаватель Новгородского государственного университета Антон Жданов. И если в Москве берут всех подряд на платные места, то в регионах то же самое происходит на большинстве направлений на бюджете.