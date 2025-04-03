Это другое! РКН опроверг информацию о сборе данных для слежки за пользователями

В Роскомнадзоре опровергли информацию о сборе данных якобы для слежки за пользователями.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, информацию о сетевых адресах будут собирать для актуализации правил противодействия DDoS-атакам.

Ранее был опубликован приказ Роскомнадзора, согласно которому операторы связи должны предоставлять информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и оборудование в интернете. В связи с этим в СМИ появилась информация о том, что сбор информации якобы "поможет определить, насколько часто абонент посещает заблокированные сайты, и устроить за ним тотальную слежку".