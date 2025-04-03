СМИ: Дмитриев встретился с Уиткоффом в Вашингтоне

Washington Post сообщила, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уже провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Ни одна из сторон пока официально не комментировала эти переговоры, хотя не скрывается, что они ведутся.

По версии издания, столь быстро организованный визит Дмитриева в Вашингтон (с чиновника даже временно сняли санкции для оформления визы) может быть направлен на "успокоение" американской администрации после слов Трампа о злости на Путина. Также аналитики считают, что Дмитриев как представитель РФПИ может пообещать Уиткоффу не только потенциальное согласие на переговоры, но и обсудить экономическое сотрудничество.

Стоит отметить, что переговоры проходят на фоне введения США беспрецедентных торговых пошлин в отношении десятков государств, в том числе ЕС и Китая. Но России эти санкции пока не коснулись. В Белом доме объясняют это тем, что формально торговля с Россией и не ведется.