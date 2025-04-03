Игорь Седов помог астраханцам организовать устранение аварийной ситуации на сети водопровода

"На прошлой неделе встречался с активом дома по адресу: переулок Грановский, 57. Жители жаловались на аварийную ситуацию на сети водопровода. Тогда же на место оперативно выехала аварийная бригада «Астрводоканала», - сообщил в своем телеграмм-канале председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов.

Как пояснил парламентарий, в ходе проведения ремонтных работ выяснилось, что труба бракованная - на протяжении всего участка сети водопровода обнаружены множественные трещины. Было принято решение о замене трубы на протяжении всего поврежденного участка – от колодца до колодца.

"Эти работы сегодня «Астрводоканалом» завершены. Траншея засыпана, в дальнейшем будет проведено её щебенение с последующим асфальтированием. Уверен, что течей здесь больше не будет. В этом дворе лежит хорошая, новая, качественная труба", - отметил Игорь Седов.