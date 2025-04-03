03 Апреля 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Объем репетиторского рынка больше совокупного бюджета Минпроса и Минобрнауки - ректор СПГУ

Теневой объем рынка репетиторских услуг больше, чем совокупный бюджет двух профильных министерств — Минпросвещения и Минобрнауки. Об этом в своей статье заявил ректор Санкт-Петербургского горного университета (СПГУ) профессор Владимир Литвиненко.
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Он подверг резкой критике современное образование, которое фактически ушло "в тень". Это обусловлено низкими зарплатами учителей, которые уходят в репетиторство. "Репетиторство уничтожает образование", - именно так называется статья.

"Сегодня репетиторы буквально царят на образовательном рынке. В 2023 году в московских школах решили с ними "побороться". С февраля выпускным классам отменили все непрофильные предметы и ввели практикумы ЕГЭ в учебное время. То есть школа пошла по пути капитуляции. Сегодня по окончании начальных классов многие дети вообще перестают учиться — отбывают время до начала периода подготовки к ЕГЭ. Это катастрофа", — пишет ректор СПГУ.

Для выпускников школ аттестат стал формальностью, главное — сдать ЕГЭ. Аттестата зрелости как такового сейчас нет. В итоге в вузы приходят неучи, которых приходится учить почти с нуля. А в школах завышают оценки, чтобы иметь необходимые показатели.

Российская школа переживает один из худших периодов своей истории, который был вызван либеральным подходом, уверен Литвиненко. Все разбалансировано, в образовании царит хаос, которым управляют псевдоэксперты. Нет никакой единой качественной программы по предметам.

Статья вызвала резонанс. В комментариях заметили, что в СССР тоже было репетиторство, но тогда "натаскивали" не на ЕГЭ, а давали знания, то есть репетиторство фактически было углубленным индивидуальным изучением предмета с преподавателем. В основном же ректора поддерживать за смелость и правоту.

Недавно Литвиненко написал, что российская школа подошла к опасной черте: она перестала учить думать, а нынешние программы просто отупляют детей, тем более в условиях разгула цифровизации. В другой статье с характерным названием "Современное образование насаждает мракобесие" он критикует это с тех позиций, что людей засставляют верить всему подряд, используя страх, дефицит, а то и панику, как было с ковидом. А люди не могут этому противостоять, так как не научены думать и не имеют базовых знаний. В школе вместо системного мышления от детей требуют тупого заучивания бессвязных терминов. Происходит экспансия мракобесия, заключает ректор СПГУ.

Теги: репетиторы, школа, образование


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