"Выманивал детей по одному". Завершилось расследование об убийстве семьи в новогоднюю ночь в Каменске-Уральском

В Свердловской области завершили расследование убийства 32-летней давности, совершенное в одной из квартир Каменска-Уральского в ночь 31 декабря. Тогда семью из семи человек, в том числе двух детей, забили молотком ради хищения имущества. В областной прокуратуре раскрыли детали той страшной ночи.

По версии следствия, 31 декабря 1992 года обвиняемый - житель Амурской области Петриченко находился на ж/д-вокзале "Свердловск Пассажирский". Там он заметил незнакомцев, внешний вид которых говорил об их высоком материальном достатке. Петриченко вступил с ними в диалог, расположил к себе, начал распивать алкоголь, а после, по их приглашению, поехал в Каменск-Уральский отмечать Новый год с их родственниками.

В период с 17.00 31 декабря до 05.00 1 января, обвиняемый подсыпал на кухне в алкоголь клофелин, а когда взрослые уснули, нанес им слесарным молотком множественные удары по голове. Затем он поочередно выманил двух детей 12 и 13 лет на кухню, где также убил молотком. Все семеро скончались на месте.

После этого обвиняемый похитил имущество, обнаруженное в квартире, на общую сумму свыше 86 тыс. рублей и скрылся с места преступления.

Как рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пропажу семьи обнаружили только 5 января.

"В 14.00 в дежурную часть Красногорского РОВД Каменска-Уральского поступило тревожное сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице 2-я Рабочая, в период с 1 по 5 января отсутствуют хозяева, хотя горит свет, а дверь никто не открывает. При этом из жилища чувствовался гнилостный запах. В ходе выезда на указанный адрес представители МВД обнаружили тела с явными признаками криминальной смерти, с травмами в области головы. Среди погибших - водитель автобуса местного предприятия, 1952 г.р., его супруга, 1955 г.р., продавец продуктового магазина, их малолетний на тот момент сын, 1979 г.р., учащийся школы, дочь, также малолетняя, 1980 г.р., школьница, и родственники семьи: мужчина, 1960 г.р., из Пермского края, пенсионерка, 1939 г.р., из Каменск-Уральского, директор одной из школ Пермского края, 1959 г.р. Все погибшие имели травмы, причиненные тяжелым металлическим предметом, который был обнаружен и изъят. В квартире имелись явные признаки ограбления", - рассказал Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, раскрыть преступление сразу не удалось, поскольку обвиняемый никак не был связан с убитыми, не проживал в Свердловской области и вел бродяжнический образ жизни в другом регионе. Из-за этого в 1993 году уголовное дело было приостановлено. Однако в 2024 году правоохранители снова взялись за расследование. Благодаря современным технологиям определился ряд новых экспертиз, которые можно было провести, были выдвинуты и дополнительные версии случившегося. В результате, благодаря заключениям ряда судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетической и дактилоскопической, удалось выйти на след предполагаемого убийцы.

"Биологические следы на изъятых на месте преступления окурках принадлежат Петриченко. Кроме того, согласно заключению дактилоскопической экспертизы след папиллярных линий с мебельного ящика и на бутылке водки, изъятых на месте преступления, принадлежит Петриченко", - добавили в прокуратуре.

22 января 2025 года, когда удалось выйти на след предполагаемого ранее судимого жителя Белогорска. Брали его в частном доме, где он проживал с супругой и сыном. Прошлое наказание он отбывал в ИК-8 Амурской области. Когда оперуполномоченные начали его опрашивать, сначала гражданин сделал вид, что не понял, почему его задержали, и лишь чуть позже признался, что рано или поздно ждал оперативников уголовного розыска.

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме. На данный момент он находится под стражей. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, которая вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлена в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.