СМИ: Из-под завалов в Мандалае извлекли тело россиянина

Погибшего россиянина, предположительно, обнаружили под завалами в Мандалае в Мьянме.

Фрагменты тела будут направлены в Москву для генетический экспертизы, пишет ТАСС.

По данным медиков, мужчина работал учителем.

SHOT сообщает, что погибшего зовут Михаил Казанцев, он жил в доме Mandalay Sky Villa и преподавал математику в частной средней школе HCIS. По информации телеграм-канала, вместе с ним без вести пропали четверо других иностранных педагогов.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085 человек. Более четырех тысяч пострадали, еще 341 человек числится пропавшим без вести.