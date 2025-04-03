Бывший губернатор Пермского края Басаргин снят с должности главы Ространснадзора

Бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин снят с должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.

Сообщается, что он освобожден от этой должности в связи с выходом на пенсию.

Премьер Михаил Мишустин назначил исполняющим обязанности руководителя заместителя руководителя Ространснадзора Виктора Гулина. Должность зама он получил в 2019 году. В целом же, на различных должностях он проработал в службе около 17 лет.

Напомним, Виктор Басаргин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края 28 апреля 2012 года, потом избавился от приставки и.о. Регионом он руководил до 6 февраля 2017 года. 10 февраля 2017 года был назначен руководителем Ространснадзора.