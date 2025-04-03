В семи домах Каменска-Уральского временно отключат холодную воду

Сегодня с самого утра в семи многоквартирных домах Каменска-Уральского временно отключат холодное водоснабжение. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в АО "Водоканал КУ".

Из-за замены запорной арматуры, воды временно не будет в домах №16, 18, 20, 22 и 22А по улице Ленина и №3 и 4 по улице Титова.

Напомним, что 2 и 3 апреля на весь день также отключают электричество в многоквартирных домах на пяти улицах. В связи с проведением ремонтных работ, подача электроэнергии будет приостановлена с 10.00 до 17.00 в домах по улицам: Энергетиков, Весенняя, Летняя, Радужная и Ясная.