Тюменские хирурги извлекли из груди бойца СВО осколок, который едва не повредил аорту

Тюменские хирурги извлекли из груди бойца специальной военной операции осколок, который едва не повредил аорту. О профессиональной работе медиков в своем Telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Осколок у Александра, 36-летнего тюменца, обнаружили в Донецком госпитале. Он застрял между верхней полой веной и аортой. Оперировать было опасно, но и оставлять осколок тоже нельзя: любое неосторожное движение — и жизнь бойца может оборваться.

Несмотря на рекомендации обратиться в федеральные центры Москвы или Санкт-Петербурга, Александр решил оперироваться в Тюмени. Тогда его направили в ОКБ №1 — клиника входит в пятерку лучших в России.

"Тюменские торакальные хирурги в течение часа осторожно отделяли осколок от вены. В результате мастерства врачей и наличия высокопрофессиональной техники операция прошла успешно. Сейчас Александр уже закончил реабилитацию и отправился домой. Не перестаю гордиться профессионализмом наших врачей. Это уже не первый участник, спасенный в стенах ОКБ №1. Ранее я рассказывал, как хирурги сохранили руку бойцу, получившему серьезное ранение от взрывной волны вражеской мины", - прокомментировал Александр Моор.