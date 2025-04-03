03 Апреля 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Путин поручил определить кадровую потребность в учителях и разрешить студентам учить детей

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию. Документ опубликован на сайте Кремля.
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Правительство должно ежегодно определять актуальную и прогнозную кадровую потребность регионов в учителях математики, физики, химии и биологии. Других предметов в списке нет, хотя по ним тоже большой дефицит учителей. Ранее об этой задаче сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который заявил, что необходимо определить реальную потребность учителей по этим предметам, при этом нужно учитывать не просто цифры приема на педагогические специальности или даже выпуска, а сколько педагогов пошли работать в школы по специальности.

Недавно Путин со ссылкой на проведенный в 2024 году опрос ФСО отметил, что треть родителей жалуется на нехватку учителей математики, а четверть — физики. Учителя стареют и уходят, а молодые в школу не идут. В конце 2024 года Правительством РФ была принята программа повышения качества математического и естественно-научного образования, утвержден комплексный план мероприятий до 2030 года. Но учителей сильно не хватает.

А министр просвещения Сергей Кравцов говорит, что до 2030 года необходимо заместить лишь 40 тыс. учителей. Очевидно, он исходит из количества объявленных вакансий. И считает, что учителя должны работать на полторы ставки, для них это нормально.

Об огромной нехватке учителей говорит еще одно поручение президента. Он поручил внести изменения в законодательство, разрешающие работать учителями студентам вузов, обучающимся по специальностям в области математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук и успешно освоивших педагогический модуль, то есть получивших дополнительно педагогическую квалификацию.

Ранее об этом тоже говорилось: студентам дадут возможность прямо в их вузе получать параллельно вторую - педагогическую - специальность. Скорее всего, это будет не полноценная специальность, а дополнительные курсы. Кто из студентов на это согласится, им надо будет повысить стипендию, призвал Путин.

Такие меры вводятся не от хорошей жизни. Как мы писали, нехватка учителей в России достигла почти 600 тыс. человек. Именно таких пределов достиг разрыв между числом учительских ставок и самих учителей. И этот разрыв все время увеличивается, так как учителя просто уходят из школ. В среднем один российский учитель работает на 1,6 ставки, что говорит о большой перегрузке.

В феврале Путин сказал, что нужно увеличивать численность учителей-предметников, повышать качество их подготовки, улучшать качество преподавания математики и естественнонаучных дисциплин в школе, причем делать это по всей России, потому что школьники теряют интерес к данным предметам. Но возможно ли это в нынешних условиях?

Теги: образование, школа, учителя


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