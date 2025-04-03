В России признана нежелательной организация Elton John AIDS Foundation

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России организацию Elton John AIDS Foundation. Первоначально организация учреждена в 1992 г. в США. В 1993 г. – уже в Великобритании – зарегистрирована ещё одна НПО с аналогичным названием. Основатель обеих – британский музыкант Элтон Джон.

Цели их работы – помощь общественным объединениям по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных групп, а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и тех, кто имеет нетрадиционные взгляды. Однако в большей степени структур сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола.

С началом специальной военной операции организации участвуют в информационной кампании Запада по очернению России. Британский фонд плотно сотрудничает с некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранных агентов, сообщает Генпрокуратура.