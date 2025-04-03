"Бесшумные и совершенно нет выбросов". Свалов сравнил экологичность мусорного полигона в Сысерти с электромобилем

Мусоросортировочный завод "Екатеринбург-Юг" в Сысертском районе по экологичности сравним с электромобилем. Такое мнение озвучил замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

"Просто пример. Возьмем разбитую машину середины прошлого века, которая едет, с черным дымом, дребезжит, дверь не закрывается, стекло треснутое. И рядом поставим электромобиль, который бесшумный и совершенно нет выбросов. Вот наглядно две разницы: мы сейчас делаем электромобиль", - заявил Свалов в эфире ОТВ.

По его словам, у него на руках есть все доказательства экологичности проекта и рано или поздно противников строительства удастся в этом убедить. Свалов подчеркнул, что в любом месте, где бы они не реализовывали аналогичный проект, были недовольные, ведь работы проводились рядом с их жильем. Однако, уже после ввода объекта в эксплуатацию, все вопросы отпадали.

"Дискуссия активна не только в Свердловской области - она активна в Российской Федерации и в целом в цивилизованном мире. Неважно, в какое место мы приходим, находятся всегда противники, потому что они в этом месте локально располагаются. Если закон не нарушается - мы соблюдаем все законы, то почему не рассмотреть вот эту локацию? Мы проходили все это дело, в тех городах, где построены сортировочные комплексы, где они работают, в начале процесса были точно такие же процессы, были точно такие же протесты. Мы встречались с населением, доказывая безвредность, показывая на примере соседних регионов, мы их убеждали. После ввода в эксплуатации тем более легко убедить, что это безопасно", - заявил Свалов.

Он также отметил, что любой проект подобного рода проходит через государственную экологическую экспертизу, и только после нее станет понятно, можно ли продолжить реализацию проекта на выбранном участке. В противном случае - "разворачиваемся и идём искать новое место".

Недавно противники мусорного полигона обратились к врио губернатора Денису Паслеру с просьбой разобраться в ситуации и помочь сохранить земли. Тогда же у резиденции удалось "поймать" бывшего губернатора Евгения Куйвашева, который заявил, что место под мусоросортировочный завод "Екатеринбург-Юг" все еще не выбрано.

В середине февраля стало известно, что земли сельхозназначения у деревни Андреевка все же переводят в промышленную зону. Отметим, что по итогам зимнего исследования, Свердловская область в "Национальном экологическом рейтинге" заняла последнее 83-место среди всех российских территорий.

Позднее, юрист, политик, общественный деятель и заместитель председателя ФП "РОС" Иван Волков попросил Генпрокуратуру проверить действия на тот момент еще губернатора Евгения Куйвашева, экс-министра ЖКХ Николая Смирнова и других должностных и гражданских лиц, заинтересованных в строительстве мусоросортировочного завода. По его словам, реализация проекта нарушает и может нарушать целый ряд законов, что игнорируется местными властями якобы в угоду собственным интересам.