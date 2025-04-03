Ушел из жизни бывший глава ЗАТО Новоуральск Владимир Машков

Бывший глава Новоуральского городского округа Владимир Машков ушел из жизни. Об этом сообщил нынешний глава ЗАТО Вячеслав Тюменцев и подтвердили в администрации городского округа.

"Вечная память Владимиру Николаевичу. Он навсегда останется в наших сердцах неравнодушным, целеустремленным и душой болеющим за город на Уральском перевале", - сообщил Тюменцев на своей странице в соцсети.

7 апреля Машкову должен был исполниться 71 год.

Владимир Машков был избран главой Новоуральского городского округа на муниципальных выборах в 2012 году сроком на пять лет. Он вступил в должность 30 октября 2012 года. Мэр покинул свой пост весной 2017 года.