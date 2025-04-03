В США объяснили отсутствие России в тарифном списке

Россия не вошла в список государств, в отношении которых были введены пошлины, поскольку Вашингтон не торгует с Москвой.

Об этом Fox News сообщил Министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, в настоящее время в отношении РФ действуют санкции США.

Пошлины против России, Белоруссии, Кубы и КНДР не вводились, поскольку эти страны уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, и ранее введенные санкции США препятствуют любой значимой торговле с этими странами, сообщает The New York Times.

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на товары торговых партнеров, которые, по мнению Белого дома, создали нетарифные барьеры для американских товаров. Например, тарифы для Китая составили 34%, ЕС — 20%, а базовая пошлина на весь импорт — 10%. России в списке по взаимным пошлинам не оказалось. Базовая пошлина на весь импорт начнет действовать в США с 5 апреля, на товары торговых партнеров — с 9 апреля.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил России вторичными пошлинами на нефть, если Вашингтону в течение месяца не удастся договориться с Москвой о прекращении боевых действий на Украине. В Кремле прокомментировали угрозы президента США