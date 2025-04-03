03 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

93% новоселов недовольны качеством квартир в новостройках

93% российских новоселов недовольны качеством квартир в новостройках.

Как правило, речь идет о дефектах окон и кривых стенах. Об этом заявили аналитики сертификации новостроек Urban Grade, которые провели социологическое исследование среди граждан, получающих жилье. Только 7% сказали, что всё в их новом жилье идеально. Чаще всего покупатели новостроек сталкиваются с дефектами окон — 72% опрошенных выбрали этот вариант, 37% отметили кривые стены и пол и 35% — плохую вентиляцию. 22% оказались недовольны водопроводной системой и заметили протечки в новом доме, 20% указали на проблемы с дверными конструкциями, 10% — на неполадки с электричеством.

В результате другого опроса выяснилось, что 47% респондентов сталкивались с ситуацией, когда класс, указанный застройщиком, не соответствовал реальным качественным характеристикам проекта. 25% участников опроса отметили, что не могут самостоятельно оценить соответствие класса и качества жилого комплекса. Всё это указывает на наличие системной проблемы в отрасли, связанной с необходимостью дополнительного контроля и аудита строящихся объектов. Также важно повысить уровень информированности населения о классификации жилых комплексов и улучшить знания потребителей.

По мнению экспертов, при получении квартиры от застройщика важно тщательно вместе со специалистом осмотреть все помещения, особенно инженерные системы, оконные и дверные проемы. Рекомендуется делать это вместе со специалистом. В новостройках действует гарантия до трех лет на всё инженерное оборудование, поэтому, в случае если управляющая компания установила, что причина проблем с инженерией в самом оборудовании, застройщик обязан их устранить, сообщают "Известия".

Теги: жилье, новостройки, квартиры


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