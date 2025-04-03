В РФ приехали в 1,5 раза больше квалифицированных иностранцев

В прошлом году в России выдали 38 тыс. разрешений на работу высококвалифицированным специалистам.

Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба МВД РФ. По словам экспертов, речь идет о медиках, IT-специалистах, инженерах. При этом количество патентов, которые в основном получают мигранты из ближнего зарубежья преимущественно для физической работы, снизилось на 100 тыс., но всё еще остается весьма весомым — 2 млн.

Как заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, российская миграционная политика за последний год ужесточилась, из-за этого многие иностранцы начали легализоваться, чтобы проживать и трудиться в РФ. Именно поэтому выросли выдачи разрешений на работу.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая указала, что рост выдач разрешений на работу в России людям из стран дальнего зарубежья обусловлен дефицитом кадров. Рынок труда остается напряженным, безработица находится вблизи исторического минимума — сейчас она на уровне 2,4%.

В то же время власти нацелены на ужесточение регулирования миграции и совершенствование контроля за всеми сферами деятельности иностранцев в России, а не только их въезда и пребывания, сообщают "Известия".

Ранее Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможном выдворении мигрантов за фиктивные браки. В октябре 2024 года Госдума приняла закон, направленный на борьбу с фиктивными браками мигрантов. Законодатели установили, что отныне получить разрешение на временное проживание вне квоты или вид на жительство будет можно не ранее чем через три года с момента вступления в брак либо усыновления. Причиной стало то, что иностранцы зачастую просто используют институт брака для легализации своего миграционного статуса на территории России. Но не создают семьи, а заключают фиктивные браки. Каждое третье заявление о выдаче разрешения на временное проживание в России оформлялось на основании свидетельства о браке.