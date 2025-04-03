В Госдуму внесут законопроект о наказании за хулиганство в отношении беспомощных

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение проект закона, предусматривающий хулиганство в отношении беременных женщин, малолетних и беспомощных людей к дополнительным квалифицирующим признакам с более строгим наказанием.

Максимальное наказание - семь лет лишения свободы. Инициатива направлена на обеспечение защиты наиболее уязвимых категорий россиян. Как заявил председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов, идея разработки документа появилась в ходе обсуждения с журналистами ряда фактов, когда наблюдается неадекватное и хулиганское поведение отдельных граждан по отношению к беззащитным людям - беременным, пожилым, инвалидам, малолетним.

Одновременно будет снижен возраст привлечения к ответственности, чтобы и подростки понимали, что их хулиганские действия в отношении уязвимых категорий граждан не останутся безнаказанными, а будут иметь серьезные юридические последствия, сообщает РИА Новости.

Ранее в Пермском крае двое пьяных подростков избили своего 53-летнего знакомого в его доме. Мужчина умер.