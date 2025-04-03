В Госдуме раскритиковали выплаты беременным школьницам

Депутат Госдумы из Тюменской области Ксения Горячева из партии "Новые люди" раскритиковала выплаты беременным школьницам из-за "нормализации подростковой беременности".

Она заявила на своей странице во "В контакте", что не нужно "использовать детскую наивность как способ поправить демографическую статистику". "Выплаты школьницам за беременность, реалити-шоу и игры про "залет в 16", разговоры о запретах на аборты и контрацептивы, возвращение школьных дискотек, чтобы было место, где "строить отношения". Все это больше похоже не на заботу о будущем, а на нормализацию подростковой беременности. Когда ребенок рожает ребенка — это не героизм, а трагедия", – указала депутат.

Она отметила, что ее многих коллег, единомышленников, родителей и самих подростков тревожат не только сами эти идеи, но и то, как они подаются. "Криво, топорно, отпугивающе от самой идеи семьи", – заявила парламентарий. Горячева считает, что подобные меры выглядят не как забота, а как неуважение – и к людям, и к самой идее семьи, и к будущему страны. Горячева Семья – это выбор. Сознательный, зрелый, обдуманный, по любви, и желательно на всю жизнь", - подчеркнула она.

Напомним, еще один российский регион будет приплачивать беременным школьницам – к Орловской и Брянской областям присоединился Кузбасс. Постановлением правительства региона беременные девочки будут получать единовременную выплату в 100 тыс. руб., документ опубликован на сайте администрации региона.