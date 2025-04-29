30 Апреля 2025
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Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

МС-21 сможет заместить зарубежные самолеты в РФ и дружественных странах

Новый среднемагистральный самолет МС-21 с российскими системами и агрегатами является надежной разработкой и сможет заместит зарубежные аналоги не только в России, но и в дружественных странах, сообщает ТАСС.

29 апреля опытный образец МС-21 совершил первый полет, поднявшись в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). На борту лайнера тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Самолет находился в воздухе один час 15 минут, он достиг скорости 580 км/ч и высоты трех километров.

"МС-21 - очень надежный самолет. Все системы и комплектующие изделия разработаны в полном соответствии предъявляемым к ним международным нормам безопасности. Я уверен, что новый лайнер действительно составит конкуренцию зарубежным аналогам и сможет полностью их заместить не только в России, но и в дружественных ей странах", - заявил заведующий кафедрой "Системное проектирование авиакомплексов" МАИ Евгений Неретин.

По его словам, начало серийного производства МС-21 с отечественной техникой запланировано на 2026 год. К этому моменту эксперты в области авиации надеются полностью заместить все иностранные комплектующие изделия на российские и полностью пройти сертификацию.

"Летно-технические и взлетно-посадочные характеристики самолета МС-21, его дальность полета и топливная эффективность максимально адаптированы под маршруты, обусловленные географией Российской Федерации, обеспечивая большую эффективность по сравнению с иностранными аналогами. При этом человеко-машинный интерфейс комплексной системы электронной индикации и сигнализации кабины экипажа разработан с учетом лучших решений отечественных и иностранных образцов авиационной техники, получив максимальное одобрение летного состава потенциальных авиакомпаний-эксплуатантов, летчиков-испытателей и летчиков-сертификатов", - подчеркнул Неретин.

Теги: самолет, МС-21


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