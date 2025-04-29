В Смоленской области уничтожены 15 беспилотников

Сегодня Смоленская область подверглась массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, на подлете к Смоленску силами РЭБ Минобороны РФ уничтожено 15 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.

"Уважаемые смоляне, напоминаю: при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон, не осуществлять съемку действий сил противовоздушной обороны. Убедительная просьба при обнаружении обломков БПЛА не приближаться к ним. Об их местоположении необходимо сообщить по телефону экстренных служб 112", - говорится в сообщении.