29 Апреля 2025
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Общество Калужская область
Фото: duma.kaluga.ru

В Калуге состоялось заседание городской Думы

Перед началом заседания Думы города Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов передали награды родным калужан, погибших в ходе специальной военной операции.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовые Максим Степанов и Иван Сафонов посмертно награждены Орденами Мужества. Рядовой Алексей Трифонов посмертно награждён медалью «За храбрость 2-й степени». Рядовой Алексей Петрушин награждён Медалью Жукова. Алексей в настоящее время находится в госпитале, медаль была передана его родным.

Шестерым участникам Великой Отечественной войны было присвоено звание «Почётный Гражданин города Калуги». Почётного звания удостоены Николай Игнатьевич Апанасов, Пётр Иванович Батуринцев, Максим Васильевич Варламов, Михаил Артемьевич Жуйков, Анна Спиридоновна Козьменко и Нина Павловна Писулина.

Николай Игнатьевич Апанасов пошел на фронт добровольцем в марте 1943 года. Был наводчиком, стрелком, а с марта 1944 года командовал минно-снайперским взводом 47-й механизированной бригады. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Пётр Иванович Батуринцев прошел всю Великую Отечественную войну летчиком, участвовал в обороне Сталинграда, сражался в составе 16-й воздушной армии. Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Максим Васильевич Варламов воевал в составе воздушно-десантной бригады, участвовал в Бобруйской операции, наступлении на Минск и Барановичи, форсировании Дуная и штурме Будапешта. После войны служил на флоте, затем в пограничных войсках на советско-китайской границе. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы СССР».

Михаил Артемьевич Жуйков вступил в ряды Красной Армии в августе 1942. Участвовал в боях на Орловско-Курском направлении. В составе взвода реактивных ружей 271 отдельного мотобатальона воевал на третьем Белорусском фронте, освобождал Белоруссию, Литву, участвовал в наступлении на Восточную Пруссию.

Анна Спиридоновна Козьменко ушла на фронт добровольцем в 18 лет. Воевала в составе войск воздушного наблюдения, оповещения и связи. Её боевой путь закончился в 1944 году в г. Корсунь-Шевченковский.

Нина Павловна Писулина прошла войну в составе медсанчасти миномётного полка. Участвовала в освобождении Минска и штурме Кенигсберга. Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За взятие Берлина», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«Звание Почётный Гражданин – высшая форма морального поощрения калужан, внёсших большой вклад в развитие нашего города. Все мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны. Сегодня, в преддверии 80-летия Великой Победы мы отдали дань уважения фронтовикам. К сожалению, участников войны остаётся всё меньше, но мы вечно будем хранить память об их подвиге», – подчеркнул Юрий Моисеев.

Теги: юрий моисеев, медали, почетный гражданин города калуги


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