Прокуратура внесла представление пермским дорожникам за транспортный коллапс

В Перми прокуратура провела проверку содержания улиц и дорог 28 и 29 апреля - в день обильных снегопадов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По результатам объезда территории, анализа информации из открытых источников установлены многочисленные факты ненормативной уборки снега на тротуарах и проезжей части, несвоевременного устранения последствий снегопада.

По итогам проверки директорам "Дорожно-эксплуатационная службы", осуществляющей содержание территории центрального планировочного района краевой столицы, а также "Содержание объектов благоустройства" Перми внесены представления.

Полное устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры.