Россияне продолжают оплачивать подписку на иностранные сервисы

Россияне продолжают оплачивать подписку на иностранные сервисы, несмотря на проблемы с транзакциями и блокировку ряда ресурсов в РФ. Они пользуются платными услугами нейросетей, видеохостингов, геймерских платформ, следует из данных исследования GetPayAll, на них ссылается Газета.Ру.

В России самый распространенный платный сервис - YouTube Premium, несмотря на "не работающий" YouTube. Второе место у ChatGPT / OpenAI, третье – у Zoom. Также россияне активно оформляют подписки на Netflix и Midjourney.

В других республиках бывшего СССР популярностью пользуются Netflix, Spotify, Coursera, Figma, Midjourney и Canva.