Церетели возглавил РАХ

Названо имя сменщика Зураба Церетели на посту главы Российской академии художеств (РАХ). Новый руководитель пока будет работать в статусе "исполняющего обязанности".

И.о. руководителя стал вице-президент РАХ Василий Церетели, внук скончавшегося недавно Зураба Церетели, сообщили РИА Новости в академии.

Зураб Церетели умер в полвторого ночи 22 апреля. Причиной смерти скульптора стала остановка сердца. Ему был 91 год. Он родился 4 января 1934 г. в Тифлисе. Окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств. С 1997 г. — президент Российской академии художеств. Основатель и директор Московского музея современного искусства (MMOMA). Церетели стал автором более пяти тысяч произведений. Среди наиболее известных его работ - памятник Петру I и монумент "Дружба навеки" в Москве.