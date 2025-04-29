29 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбургу нужно набрать еще 286 тысяч голосов для благоустройства в рамках ФКГС

Екатеринбургу не хватает 286 тыс. голосов для прохождения порога на получение федерального финансирования и дальнейшего благоустройства территории в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Алексей Орлов.

Всего на благоустройство претендует восемь территорий:

  • Преображенский парк (2 очередь, 2 этап);
  • Основинский парк;
  • парк имени Чкалова;
  • бульвар по улице Культуры;
  • участок набережной рек Исети и Ольховки;
  • сквер на пресечении улиц Крауля и Викулова;
  • сквер по улице Амундсена;
  • парк имени 50-летия Советской власти (2 этап).

На данный момент свой голос отдали только 103 тыс. жителей уральской столицы. В случае, если голосование не получит достаточный отклик, он повторно останется без федерального финансирования. Выбрать объект, наиболее достойный благоустройства в 2026 году, можно до 12 июня.

"Уверен, нам это под силу! Именно горожане определят, какую территорию мы обновим в первую очередь. Принять участие могут жители старше 14 лет", - добавил градоначальник.

Напомним, что прошлыми победителями программы "Формирование комфортной городской среды" в Екатеринбурге стали сквер у Оперного театра, набережная Исети, Зеленая роща, Солнечные аллеи, парк имени XXII Партсъезда, Преображенский парк, парк 50 лет ВЛКСМ, а также Летний парк "Уралмаш".

В 2023 году Летний парк "Уралмаш" заполучил долгожданную победу среди других зеленых зон Екатеринбурга и должен был получить федеральные средства на благоустройство. К сожалению, в тот год уральская столица стала единственным городом в Свердловской области, не сумевшим преодолеть необходимый порог в процентном соотношении голосов, чтобы претендовать на финансовую помощь от государства.

Теги: Екатеринбург, ФКГС, благоустрйоство, парк, голосование


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