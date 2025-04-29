Экс-министру спорта Дагестана не будут вменять терроризм

Утверждено обвинение по делу бывшего министра спорта Дагестана и главы Кизилюрта Магомеда Магомедова. Это случилось после того, как следователи отменили обвинение политика в финансировании терроризма.

По закону уголовное дело Магомеда Магомедова должно рассматриваться по месту совершения предполагаемого преступления в Дагестане. "Ъ" пишет, что Генпрокуратура, возможно, инициирует изменение его подсудности, после чего его направят в другой регион.

Напомним, обвинение Магомедову было предъявлено в день задержания. Арестовали его в октябре 2023 г. Дело возбуждено по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом и группой лиц", "Незаконное приобретение и хранение оружия", "Содействие террористической деятельности с использованием служебного положения" и "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Магомедов с 2012 г. занимал должность министра физической культуры и спорта Дагестана, а с 2021 г. был главой Кизилюрта. Задержание произвели силовики из Москвы. Сообщалось, что дело связано с деятельностью на посту главы Минспорта, речь шла о многомиллионной растрате бюджетных средств. В июле 2024 г. СМИ сообщили, что Магомедова госпитализировали в Москве из СИЗО "Матросская тишина". Его обнаружили в камере "с повреждениями, характерными при попытке суицида".