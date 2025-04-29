22 человека погибли во время пожара в ресторане в Китае

22 человека погибли и по меньшей мере трое получили ранения при пожаре в ресторане в китайском городе Ляоян (в 600 км к северо-востоку от Пекина).

Пожар вспыхнул в ресторане в деловом центре города в обеденное время, передает китайский телеканал CCTV.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что пожар привел к "значительным жертвам" и что из случившегося нужно извлечь "крайне серьезные" уроки.

Си Цзиньпин призвал "приложить все усилия для оказания помощи пострадавшим, <…> оперативного установления причины пожара и привлечения виновных к ответственности в соответствии с законом".