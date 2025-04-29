Бастрыкин поручил создать при СКР совет по культуре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать при СКР совет… по культуре. Решение было принято "по итогам встречи с представителями кино- и телеиндустрии", говорится в сообщении комитета.

В СКР сообщили, что Бастрыкин с артистами обсуждали "вопросы влияния киноиндустрии на современное молодое поколение, а также необходимость формирования качественных кинопроизведений об истории Великой Отечественной войны, о проведении специальной военной операции и ее участниках, а также иных важных событиях и исторических датах".

Сообщается, что совет по культуре СКР будет "выстраивать диалог" между силовиками, общественниками и представителями культуры. И вместе они выработают решения, "которые будут учитываться при создании произведений культуры, ориентированных на молодежь и способствующих формированию патриотизма, активной гражданской позиции, традиционных духовно-нравственных ценностей".