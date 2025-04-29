В Турции госпитализированы 25 россиян из улетевшего в кювет автобуса

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) высказались об аварии, в которую попал в Турции автобус с туристами из России. В автобусе находились 22 взрослых и три ребёнка. Все туристы были доставлены в госпитали для осмотра и проверки состояния здоровья.

Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь на месте, находятся с гостями и работают в контакте со страховой компанией. Медицинская помощь предоставляется по показаниям. Часть туристов после осмотра уже направлены в отель. Гиды продолжают сопровождать гостей для дальнейшей помощи и поддержки, сообщает РСТ в своём telegram-канале.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили "Ведомостям", что пострадавшим туристам оказывают медицинскую помощь, некоторых пассажиров уже доставили в отель. Сотрудники принимающей компании и гиды сопровождают россиян и помогают им.

Напомним, в Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Всего в салоне ехали 25 граждан России. ЧП произошло, когда туристы ехали из аэропорта Антальи в курортный город Сиде. Трансферный автобус потерял управление и съехал в кювет, где перевернулся и столкнулся с теплицей на обочине дороги. Точное место аварии – бульвар Мустафы Бея в районе Гюндогду.