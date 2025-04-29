29 Апреля 2025
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Фото: vk.com/uralmusicnight

Хедлайнером Ural Music Night в Екатеринбурге станет группа AY YOLA

Хедлайнерами Ural Music Night-2025 в Екатеринбурге станут авторы завирусившейся в сети башкирской песни Homay - группа AY YOLA. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Трек Homay занимает 4 место в мировом чарте Shazam, 3-е в месячном рейтинге BandLink, а также первые места в Shazam России, Нидерландов, Финляндии, Беларуси, Казахстана и в Яндекс Музыке России, Узбекистана и Кыргызстана. Более того, он стал первой башкирской песней, вошедшей в чарт "ВКонтакте", после чего она сразу поднялась на 2-е место.

"Проект, который тонко сплетает древние предания и звучание будущего. AY YOLA — это музыкальный проект, вдохновленный эпосом "Урал-батыр", который оживает в их уникальных шоу. Каждая песня — это глава великого башкирского предания, рассказанная на новом языке: мощные электронные ритмы, живые гитарные партии и чарующие звуки древних инструментов", — отмечают организаторы.

На какой сцене выступит AY YOLA, пока не сообщается. Известно, что 27 июня к жителям уральской столице приедут:

  • Народный артист Республики Башкортостан, основатель этно-группы "Аргымак", лауреат множества международных премий Ринат Рамазанов;
  • Лик красавицы Хумай: заслуженная артистка Республики Башкортостан, обладательница Гран-при международных конкурсов, участница проекта "Песни" на ТНТ и лицо музыкального проекта MUSUME — Адель Шайхитдинова;
  • Заслуженный артист Республики Башкортостан, мастер современного звучания, один из топ-30 диджеев России, автор знаменитого радио-шоу Electroshock на радио Maximum — Руслан Шайхитдинов (Ruslan Sever).

Группа исполнит как полюбившиеся многих хиты, так и новые песни. Недавно у музыкантов вышел новый трек Tugan Tel, который впервые вживую прозвучит со сцены Екатеринбурга.

Теги: Екатеринбург, Ural Music Night,  AY YOLA, Homay, хедлайнер, фестиваль


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