Власти Тюменской области перекрыли движение транспорта по участку дороги Казанское - Малые Ярки

Власти Тюменской области перекрыли движение транспорта по участку дороги Казанское - Малые Ярки в превентивных целях, сообщает ТАСС.

Перекрытие дороги ограничило автосообщение с четырьмя населенными пунктами - с деревнями Малые Ярки, Боровлянка и Копотилово, а также с селом Пешнево. В них проживают 839 человек, включая 302 детей. С жителями проведены разъяснительные беседы, во всех населенных пунктах обеспечен подвоз продуктов и товаров первой необходимости, сформирован запас медикаментов. Также там функционируют фельдшерско-акушерские пункты.

Отмечается, что с обеих сторон дороги произведена отсыпка насыпи. На месте подтопления работают временные посты Госавтоинспекции. Сейчас перелив через полотно составляет до двух сантиметров, его протяженность 1,6 км.