Молодые учителя назвали топ-10 причин ухода из школ

"Родная школа" обнародовала список главных причин, по которым молодые учителя уходят из школ. При опросе они могли назвать три главные причины в порядке убывания значимости. В результате составлен перечень 10 главных причин ухода молодых педагогов.

О быстром уходе молодых учителей говорят уже на самом высоком уровнена самом высоком уровне. А также о том, что молодежь вообще не хочет идти работать школу за копейки. Однако, по данным опроса, низкая зарплата стоит только на третьем месте. Вот перечень причин в порядке убывания значимости:

• перегрузка, ведущая к постоянной усталости, отсутствии времени на отдых и личную жизнь;

• бессмысленная бюрократическая работа, причем в электронном и бумажном виде, принуждение к выполнению посторонних дел, мешающих работе;

• низкая оплата труда;

• недостаточная помощь (в школе не к кому обратиться), наставничество является галочкой;

• ученикам нельзя ставить двойку, так как это ухудшит показатели школы;

• отсутствие дисциплины на уроках, бесправие и бессилие учителей;

• неадекватные родители и беззащитность перед ними;

• переполненность классов;

• отсутствие поддержки со стороны администрации, виноват всегда учитель;

• школьники не хотят учиться, а заставить их невозможно.

По данным "Родной школы", уходят из школы, не достигнув 30 лет, до 80% молодых учителей. При этом власти уже много лет говорят о повышении престижа профессии учителя. Но, судя по опросу, этого не происходит.

В Татарстане недавно признали, что после первого же года работы из школы уходят 77% учителей.