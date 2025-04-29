Рассекречены детали экспериментов гитлеровцев над людьми в Крыму

Управление федеральной службы безопасности России по Крыму и Севастополю рассекретило документы о зверствах гитлеровцев на территории полуострова. Речь идёт об экспериментах над людьми.

Рассекречен документ, посвященный медицинским экспериментам нацистских врачей над советскими военнопленными и гражданскими лицами в оккупированном Симферополе. Документ представляет собой спецсообщение начальника отдела контрразведки "Смерш" 51-й армии полковника Никифорова, которое он направил через девять дней после освобождения города от нацистов, 24 апреля 1944 г. Эксперименты шли в строжайшей тайне, русский персонал больницы в них не участвовал.

Речь идёт об изъятии внутренних органов (прежде всего, почек) и испытаниях на военнопленных действия препарата тропакокаин, что приводило к атрофии конечностей на срок до 20 суток, приводит ТАСС данные управления.