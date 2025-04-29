После введения паспортного контроля число зрителей в театрах Москвы упало на 60%

После 15 марта в Москве, где в театры под предлогом безопасности стали пускать только по паспорту, число зрителей уменьшилось на 50-60%. Об этом заявил народный артист РСФСР, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов.

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Сразу после введения меры этим возмутилась журналистка Анна Шафран. Хазанов говорит, что люди не хотят, чтобы их проверяли по паспортам, причем они не различают городские театры и федеральные. Он надеется, что "эта история с покупкой билетов по паспорту скоро закончится". Финансовые потери театров за месяц составили более 4,5 млрд руб.

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок недавно также выразил несогласие. Он опубликовал фотографии московских театров: в день спектакля почти все места были свободными. Раньше, по его словам, посещаемость достигала 90%.

"Люди просто не понимают этих новых правил и не хотят по ним жить. Их никто не объяснил, просто поставили перед фактом, что теперь покупка билетов осуществляется только по паспорту. Я всю жизнь живу в Москве и всю жизнь хожу в театр и покупаю билеты. Почему я теперь должен это делать по паспорту? Почему я для покупки билета в театр должен получать MosID?" — возмущен Кирилл Крок.