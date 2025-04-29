После введения паспортного контроля число зрителей в театрах Москвы упало на 60%
После 15 марта в Москве, где в театры под предлогом безопасности стали пускать только по паспорту, число зрителей уменьшилось на 50-60%. Об этом заявил народный артист РСФСР, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов.
Сразу после введения меры этим возмутилась журналистка Анна Шафран. Хазанов говорит, что люди не хотят, чтобы их проверяли по паспортам, причем они не различают городские театры и федеральные. Он надеется, что "эта история с покупкой билетов по паспорту скоро закончится". Финансовые потери театров за месяц составили более 4,5 млрд руб.
Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок недавно также выразил несогласие. Он опубликовал фотографии московских театров: в день спектакля почти все места были свободными. Раньше, по его словам, посещаемость достигала 90%.
"Люди просто не понимают этих новых правил и не хотят по ним жить. Их никто не объяснил, просто поставили перед фактом, что теперь покупка билетов осуществляется только по паспорту. Я всю жизнь живу в Москве и всю жизнь хожу в театр и покупаю билеты. Почему я теперь должен это делать по паспорту? Почему я для покупки билета в театр должен получать MosID?" — возмущен Кирилл Крок.