Юморист Евгений Петросян по суду выписал из квартиры дочь

79-летний юморист Евгений Петросян по суду выписал из московской квартиры свою дочь от первого брака, 56-летнюю Викторину Петросянц. Женщина не претендовала на проживание в квартире на Ростовской набережной в столице – она уже много лет живет в США. Дочь и отец не общаются.

Квартира, о которой идет речь, уже фигурировала в судебном процессе – ее в 2018-м году Петросян делил с бывшей супругой Еленой Степаненко. Shot сообщает, что тогда дочь встала на сторону мачехи, это стало поводом для юмориста прервать общение.

Квартира ранее была разделена по долям между собственниками, но потом по суду в 2023-м году Петросян добился признания собственности всей квартиры за собой.

По информации Mash, речь идет об апартаментах на Ростовской набережной площадью 34 квадратных метра стоимостью 20 млн рублей. Викторина уже пять лет не проживает в квартире — с 2020 года она находится в США, где ей дом приобрёл отец.

Сейчас Петросян состоит в браке с 36-летней Татьяной Брухуновой, "сетевой знаменитостью" (по определению Google), его бывшей ассистенткой. У пары двое малолетних детей.