У каждого третьего ребенка есть свой аккаунт на маркетплейсах - опрос

Каждый второй российский родитель помогает своим детям делать покупки и продажи в интернете. У 31% детей есть собственный аккаунт на маркетплейсах, еще 20% используют аккаунты родителей, это данные опроса "Авито" и Альянса по защите детей в интернете.

Выяснилось также, что только 66% родителей активно обсуждают с детьми потенциальные риски онлайн-жизни. 50% наблюдают за действиями своих детей в сети, 36% ограничивают время детей в интернете.

Ранее стало известно, что человек-паук и персонажи видеоигры Minecraft, несмотря на уход из России их американских правообладателей, заняли в 2024 году второе и третье места в рейтинге любимых кино- и мультгероев у российских детей и подростков от 4 до 15 лет. Таковы результаты опроса исследовательской компании Ipsos. Героев Minecraft назвали любимыми 20,1% респондентов, а человека-паука – 19,7%. Самыми любимыми кино- и мультгероями у детей в РФ стали Маша и Медведь из одноименного мультсериала: их назвали 29,5% опрошенных.