А заменить кем? Кравцов запретил учителям брать больше 1,4 ставки

С нового учебного года в школах установят предельную нагрузку на учителей в размере 1,4 ставки. Об этом заявил на заседании Совета законодателей министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Правда, сказал он это не совсем ясно.

"Сегодня мы приказом министерства нормируем в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки — это средняя нагрузка на педагога — 5–6 уроков, не больше", — сказал он.

Сейчас российские учителя работают в среднем на 1,6 ставки, а многие - на две и более ставок. В случае ограничения средняя нагрузка на учителя резко сократится, а вместе с ней и средняя зарплата, которая и без того намного ниже средней по стране, даже если считать на 1,6 ставки.

Кроме того, резко увеличится нехватка учителей. Сейчас в России около 1,05 млн учителей, а ставок чуть более 1,6 млн. Даже если все учителя будут работать на 1,4 ставки, они закроют менее 1,5 млн ставок. То есть появится около 150 тыс. вакансий. Кем их закроют, неизвестно.

"При сохраняющемся дефиците учителей подобное ограничение приведет, по-видимому, лишь к тому, что уроки вести будет некому", - пишет телеграм-канал "ОбОбраз".