Песков: Киев не отреагировал на предложение Путина о перемирии

Киев не отреагировал на предложение о перемирии в дни 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Реакции от киевского режима мы тоже не услышали до сих пор. Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с 00.00 8 мая до 00.00 11 мая – российская сторона объявила перемирие. На этот период остановятся все боевые действия, сообщили в Кремле.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в Telegram, что отверг предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня на День Победы. По его словам, Киев согласился на перемирие сроком на 30 дней, которое предлагали США.