Биолог рассказал, как снег в апреле повлияет на свердловских клещей

Специалисты не ждут сокращения числа клещей на Среднем Урале из-за выпавшего в конце апреля снега.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, своим прогнозом поделился биолог центра гигиены и эпидемиологии региона Андрей Гурвич. Эксперт полагает, что клещи будут чувствовать себя вполне комфортно.

"Взрослые особи чувствуют непогоду и изменение давления и спокойно уходят в подстилку. А снежный покров, который идет сверху, улучшает их условия в подстилке: укрывает от ветра и неблагоприятных условий. Сами же личинки и нимфы иксодовых клещей будут уютно сидеть и прокармливаться на прокормителях – это грызуны, птицы и даже рептилии", - рассказал Гурвич.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал об увеличении численности клещей в Свердловской области в нынешнем году.