Amazon успешно запустил первую партию интернет-спутников

Amazon запустил в космос первую партию своих интернет-спутников Kuiper. Старт ракеты Atlas V с 27 спутниками откладывали из-за погодных условий, но в итоге выход на заданную орбиту успешно состоялся. Группировка спутников отделится от ракеты на высоте более 280 километров.

Amazon начала разработку проекта спутникового интернета еще шесть лет назад. Ожидается, что Kuiper станет прямым конкурентом уже успешно работающего сервиса Starlink Илона Маска. Starlink сейчас доминирует на рынке и имеет группировку из 8 тыс. спутников.

В Amazon ожидают, что к июлю 2026 года на орбиту будет выведено около половины планируемой группировки или 1618 спутников. Компания уже анонсировала более 80 запусков для развертывания группировки. Партнерами по запускам будут американские военные, стартап Джеффа Безоса (основатель Amazon) Blue Origin, европейская компания Arianespace и даже SpaceX Илона Маска (материнская компания Starlink).

Инвестиции Amazon в проект составят около $10 млрд. Коммерческая эксплуатация должна начаться уже в этом году.