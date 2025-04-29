Яндекс инвестирует в разработку ПО для роботов-гуманоидов

Яндекс инвестирует 330 млн руб. в поддержку технологических инициатив и стартапов внутри компании. "Мы будем поддерживать проекты яндексоидов, которые развивают науку и технологии. Этим займётся внутренний Фонд технологических инициатив — Yet Another Tech Fund", - говорится в сообщении компании.

У фонда будет совет, в который войдут технические директора компании. Они оценят проекты, лучшим предоставят вычислительные мощности, инфраструктуру и помощь от инженеров Яндекса.

Уже стали известны и первые проекты, которые в 2025 году поддержит компания: это оцифровка офлайн-магазинов и ПО для роботов-гуманоидов, интеграция ИИ в медицине и улучшенный поиск по базам данных.