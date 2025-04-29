Картаполов: Военных КНДР могут задействовать на других участках СВО

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что солдат армии Корейской народно-демократической республики (КНДР) могут использовать на других участках специальной военной операции (СВО). По его словам, сейчас корейские военнослужащие "завершили выполнение задач и теперь готовятся к другим задачам", о которых мы "узнаем позже".

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"Это решение главнокомандующего. Как он решит, так и будет, но исключать я бы этого не стал", - приводит "Интерфакс" слова Картаполова, сказанные журналистам.

Ранее президент Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной армии, участвовавшие в разгроме ВСУ на территории Курской области. Он подчеркнул, что российский народ никогда не забудет "подвига корейских бойцов спецназа".

"Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную", - говорится в заявлении на сайте Кремля.

Ранее КНДР официально подтвердила отправку войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Ким Чен Ын пообещал вскоре возвести в Пхеньяне монумент боевой славы, чтобы почтить память павших бойцов в знак вечной памяти от Родины и народа.