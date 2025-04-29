Россияне в майские праздники ради глэмпингов разъедутся по стране

Российские туристы, собравшиеся отдохнуть в предстоящие майские праздники в глэмпингах, чаще всего поедут для этого в Подмосковье, Татарстан, Ярославскую область и Карелию.

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15% всех бронирований глэмпингов на майские праздники приходится на Московскую область, столько же – на Татарстан. Доля Ярославской области составляет 6%, Карелии и Тульской области – по 5%, Краснодарского края – 4%, Тверской и Свердловской областей – по 3%, говорится в результатах совместного исследования Минэкономразвития России и "Авито путешествий" (текст есть у ТАСС).

Ранее стало известно, что 35% россиян проведут майские праздники на даче. Согласно опросу финтех-компании "ЮMoney", 29% граждан не планируют никуда уезжать, а 16% хотят посетить какой-нибудь российский новый город. На отечественные курорты отправятся 10% участников исследования, за границу – 5%. Большинство граждан собираются провести майские праздники в кругу близких: с родителями (25%), родственниками (19%), семьей и детьми (18%). Еще 31% будет отдыхать с друзьями, 29% – со второй половинкой, 14% – с домашними питомцами, 7% – с коллегами. Некоторые отметят праздники в одиночестве.

По 25% опрошенных собираются смотреть фильмы и сериалы, жарить мясо и делать ремонт или генеральную уборку. ЕщЁ 20% хотят гулять по городу, 17% планируют играть в видеоигры, по 13% отправятся на шопинг или будут кататься на велосипедах, самокатах и скейтбордах. По 10% на майских собираются устроить пикник в парке, открыть сезон летних веранд, сходить на выставку или в музей.

Уже на этой неделе россияне будут отдыхать четыре дня – 1-4 мая. Потом 5-7 мая они поработают. После этого их опять ждут четыре дня отдыха – 8-11 мая.