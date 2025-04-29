Евгений Солнцев дал ряд поручение по решению вопросов объектов здравоохранения и образования в Тюльганском районе

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев накануне совершил рабочую поездку в Тюльганский район. В частности, он посетил образовательные учреждения муниципалитета.

Центр детских инициатив местной школы предложил создать мемориал, посвященный памяти бойцов СВО. Провели конкурс макетов с участием местных жителей, выбрали место установки.

Ранее одиннадцатиклассники выиграли грант — 300 тысяч рублей — на изготовление мемориала в муниципальном конкурсе детских инициатив «Школьный бюджет», с помощью которых были проведены подготовительные работы. Но на полный комплекс работ по установке мемориала средств не хватило.

Евгений Солнцев дал поручение решить вопрос дофинансирования.

"Обязательно поможем, сам проконтролирую. Ребята хотят сохранить память о своих земляках. Ученики школы и жители поселка смогут проводить здесь патриотические мероприятия, чтить память героев специальной военной операции", — отметил врио губернатора Оренбургской области.

Также Евгений Солнцев ознакомился с образовательным процессом, который проводится в отремонтированном образовательном учреждении

Затем врио губернатора посетил Тюльганскую районную больницу, которая объединяет 20 ФАПов и 4 врачебные амбулатории. В 2024 году проведен капремонт 6 ФАПов, приобретена интерактивная панель. Сейчас проводится капитальный ремонт врачебной амбулатории села Ташла, завершение работ намечено на октябрь 2025 года.

В разговоре с Евгением Солнцевым главный врач Тюльганской районной больницы Ксения Морозова затронула тему нехватки автомобилей для медиков. Врио губернатора отметил, что он осведомлен о трудностях, которые часто возникают в районах с оперативным оказанием медицинской помощи. Проблема требует комплексного решения, которое будет прорабатываться на уровне региона.

И в качестве первоочередной помощи принял решение оперативно передать тюльганским медикам один новый автомобиль «Лада Гранта» уже в июне текущего года.

Также обсуждался вопрос, касающийся операционной, где в перспективе планируется дооснащение операционного блока.

Далее врио губернатора побывал в детском Образовательно-оздоровительном центре «Солнечная страна», созданном в 2010 году. Здесь ежегодно оздоравливают до 2000 детей, нуждающихся в санаторном лечении. Это уникальный санаторный комплекс на 140 мест, где дети с 11 до 18 лет могут круглый год без отрыва от учебы отдыхать и проходить оздоровительные процедуры. На данный момент здесь начали работы по строительству дополнительных корпусов.

Евгений Солнцев дал отдельное поручение по соблюдению сроков завершения работ.