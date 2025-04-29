29 Апреля 2025
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Общество Оренбургская область
Фото: orenburg-gov.ru

Евгений Солнцев дал ряд поручение по решению вопросов объектов здравоохранения и образования в Тюльганском районе

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев накануне совершил рабочую поездку в Тюльганский район. В частности, он посетил образовательные учреждения муниципалитета. 

Центр детских инициатив местной школы предложил создать мемориал, посвященный памяти бойцов СВО. Провели конкурс макетов с участием местных жителей, выбрали место установки. 

Ранее одиннадцатиклассники выиграли грант — 300 тысяч рублей — на изготовление мемориала в муниципальном конкурсе детских инициатив «Школьный бюджет», с помощью которых были проведены подготовительные работы. Но на полный комплекс работ по установке мемориала средств не хватило.

Евгений Солнцев дал поручение решить вопрос дофинансирования.

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

"Обязательно поможем, сам проконтролирую. Ребята хотят сохранить память о своих земляках. Ученики школы и жители поселка смогут проводить здесь патриотические мероприятия, чтить память героев специальной военной операции", — отметил врио губернатора Оренбургской области.

Также Евгений Солнцев ознакомился с образовательным процессом, который проводится в отремонтированном образовательном учреждении

Затем врио губернатора посетил Тюльганскую районную больницу, которая объединяет 20 ФАПов и 4 врачебные амбулатории. В 2024 году проведен капремонт 6 ФАПов, приобретена интерактивная панель. Сейчас проводится капитальный ремонт врачебной амбулатории села Ташла, завершение работ намечено на октябрь 2025 года. 

В разговоре с Евгением Солнцевым главный врач Тюльганской районной больницы Ксения Морозова затронула тему нехватки автомобилей для медиков. Врио губернатора отметил, что он осведомлен о трудностях, которые часто возникают в районах с оперативным оказанием медицинской помощи. Проблема требует комплексного решения, которое будет прорабатываться на уровне региона.

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

И в качестве первоочередной помощи принял решение оперативно передать тюльганским медикам один новый автомобиль «Лада Гранта» уже в июне текущего года.

Также обсуждался вопрос, касающийся операционной, где в перспективе планируется дооснащение операционного блока. 

Далее врио губернатора побывал в детском Образовательно-оздоровительном центре «Солнечная страна», созданном в 2010 году. Здесь ежегодно оздоравливают до 2000 детей, нуждающихся в санаторном лечении. Это уникальный санаторный комплекс на 140 мест, где дети с 11 до 18 лет могут круглый год без отрыва от учебы отдыхать и проходить оздоровительные процедуры. На данный момент здесь начали работы по строительству дополнительных корпусов.

Евгений Солнцев дал отдельное поручение по соблюдению сроков завершения работ. 

 

Теги: евгений солнцев, тюльганский район, врио губернатора оренбургской области, поручение


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